WARBURG RESEARCH belässt Zur Rose Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Zur Rose Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 517

Kursziel alt: 441

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose Group von 441 auf 517 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Bilanz für 2020 an. Er bevorzugt die Papiere der Schweizer trotz stärkeren Wachstums und höherer Profitabilität von Shop Apotheke. Dies begründet der Experte unter anderem mit dem deutlich größeren Kundenstamm./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.