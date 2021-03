Geschäftsberichterstattung 2020: «Nähe trotz Distanz»

Der Geschäftsbericht 2020 der BLKB beinhaltet den Finanzbericht mit geprüfter Jahresrechnung, detaillierte Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Corporate Governance sowie einen Lage- und einen Vergütungsbericht.



Nähe trotz Distanz

Auch während der Covid-19-Pandemie ist die BLKB nahe bei ihren Kundinnen und Kunden und anderen Anspruchsgruppen: Sie übernimmt Verantwortung für die Menschen, für die Gesellschaft und für die Umwelt. Sie ist eine verlässliche Partnerin für die Region und schafft Stabilität und Mehrwert. «Die Krise hat offenbart, wie wertvoll unsere langjährigen Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Geschäftspartnern sind», sagt CEO John Häfelfinger im Interview des Geschäftsberichts. «Die Menschen der Region können sich auf uns verlassen.»



Als zukunftsorientierte Bank hat die BLKB im Berichtsjahr ihr bisheriges Leitbild mit einem neuen, nachhaltigen Leitbild ersetzt und Nachhaltigkeitsziele bis 2030 definiert. «Wir wollen in den Bereichen Mensch, Gesellschaft und Umwelt auch über die Unternehmensgrenzen hinweg positiv wirken und Verantwortung übernehmen», sagt Bankratspräsident Thomas Schneider im Interview.



Nachhaltigkeitsbericht und GRI Content Index

Der Nachhaltigkeitsbericht der BLKB richtet sich nach den international und von SIX Swiss Exchange anerkannten GRI-Standards, Option «Kern». Die BLKB bietet damit ihren Stakeholdern eine transparente und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstattung.



Publikationen der Geschäftsberichterstattung

Neben der deutschen Version des Geschäfts- und des Nachhaltigkeitsberichts erscheinen im April 2021 der Geschäftsbericht in englischer Sprache als «Annual Report 2020», der Nachhaltigkeitsbericht in englischer Sprache als «Sustainability Report 2020» und die Offenlegung der BLKB für das Jahr 2020.



Alle Publikationen der Geschäftsberichterstattung 2020 können auf blkb.ch/geschaeftsbericht heruntergeladen werden.