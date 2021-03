NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienbörsen sind am Donnerstag nach zunächst überschaubaren Kursausschlägen sichtbar unter Druck geraten. Als Grund sahen Marktbeobachter die Zuspitzung der chinesisch-amerikanischen Spannungen sowie zunehmende Sorgen über die weltweiten Lieferketten, da ein gestrandetes Containerschiff weiterhin den wichtigen Suezkanal blockiert.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Anfangsverluste aus und büßte zweieinhalb Stunden nach Handelsbeginn 0,63 Prozent auf 32 214,80 Punkte ein. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 mit einem Kursminus von zuletzt 0,57 Prozent auf 3866,86 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte nach zeitweisen Gewinnen um 0,98 Prozent auf 12 673,57 Zähler ab. An den beiden vergangenen Tagen hatten die Kurse erst im späten Handel geschwächelt.