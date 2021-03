JEFFERIES belässt Stellantis auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohersteller könne die Gewinnmargen des Kontrahenten Volkswagen erreichen oder gar übertreffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Darauf lasse die Historie ebenso schließen wie die jüngsten Trends. Stellantis weise deutlich niedrigere Investitionen auf als die Wolfsburger./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2021 / 23:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2021 / 23:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.