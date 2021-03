Gold- und Kupfer-Longs steigen wieder leicht - CoT-Report

Washington 29.03.2021 - Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Kupfer und Gold leicht ausgeweitet, während bei Rohöl ein moderater Rückgang zu verzeichnen war. Die Netto-Longs auf Mais und Sojabohnen stiegen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 23. März um 1,8 Prozent auf 1.338.993 Kontrakte reduziert. Dabei war ein leichtes Plus der Netto-Longs auf Gold und Kupfer zu verzeichnen. Insgesamt zeigen sich die Marktteilnehmer seit einigen Wochen aber zurückhaltend.





Die Netto-Longpositionen auf Gold sind zuletzt um 2,3 Prozent auf 56.010 Kontrakte gestiegen. Das gelbe Metall hat sich oberhalb der Marke von 1.700 USD etablieren und hat in der letzten Woche auch der neuerlichen Aufwertung des US-Dollar widerstehen können. Auf Wochensicht verlor die Feinunze Gold lediglich 0,7 Prozent. Die Marktteilnehmer schauen derweil weiterhin auf die konjunkturelle Entwicklung in den USA und den Umgang Europas mit der Pandemie. Diesseits des Atlantiks ist Gold somit weiter gefragt als Krisenwährung, während in den USA das gelbe Metall wieder verstärkt als Inflationsabsicherung gefragt ist. Die US-Notenbank rechnet bis Ende 2021 mit einer Inflation von 2,4 Prozent, was deutlich über dem Ziel der Notenbank liegt, aber kurzzeitig akzeptiert werden soll, wenn dies dem Ziel der Vollbeschäftigung dient.Die Netto-Longs auf Silber sind um 11,6 Prozent auf 22.895 Kontrakte gesunken, bei Platin war ein Plus der Netto-Longs um 2,0 Prozent auf 20.630 Kontrakte zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Palladium stiegen um 39,3 Prozent auf 3.117 Kontrakte.Bei Rohöl war ein Rückgang der Netto-Longs um 4,3 Prozent auf 376.241 Kontrakte zu verzeichnen. Die Lage in Europa hat in der vergangenen Woche für einige Volatilität bei den Ölpreisen gesorgt. Die Regierungen müssen angesichts steigender Ansteckungszahlen Maßnahmen ergreifen, um die nächste Welle zu brechen. Dies geht auch zulasten der Konjunktur und der Bewegungsfreiheit. Auch Deutschland dürfte es wieder zu einem schärferen Lockdown kommen. Die Suez-Krise hat sich bislang wenig auf den Ölpreis ausgewirkt, obgleich auch etliche Öltanker jenseits des Suez-Kanals festsitzen. Die Reederei des havarierten Containerschiffs ist bislang zuversichtlich, die Blockade in wenigen Tagen beenden zu können.Der Kupferpreis notiert weiterhin unter der Marke von 9.000 USD. Die Aufwertung des US-Dollars hat dem Rohstoffkomplex einen Dämpfer verpasst, da die Kosten für Käufer mit anderen Währungen steigen dürften. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach dem roten Metall aber intakt, während auch die Angebotssorgen weiter bestehen. Die Investoren schauen vor allem auf die Erholung der chinesischen Wirtschaft, zu der in dieser Woche neue Zahlen fällig sind. Weiterhin dürfte das geplante Infrastrukturpaket der US-Regierung die Rohstoffnachfrage stimulieren. Dort sollen auch die Stromnetze erneuert und eine Ladeinfrastruktur für E-Autos aufgebaut werden, was einen großen Kupferbedarf mit sich bringen dürfte. Die Netto-Longs auf Kupfer wurden um 2,2 Prozent auf 45.540 Kontrakte ausgeweitet.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Die Netto-Longs auf Mais wurden um 4,7 Prozent auf 388.175 Kontrakte gesteigert, bei den Sojabohnen war ein Plus um 4,4 Prozent auf 162.853 Kontrakten zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Weizen wurden derweil um 53,4 Prozent auf 8.160 Kontrakte reduziert.Quelle: shareribs.com / CFTC