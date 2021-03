---------------------------------------------------------------------------

Im Anschluss an die Pressemitteilung vom 25. Februar 2021 gibt das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRAU: 5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") bekannt, dass es den Arbeitsumfang einer optimierten Machbarkeitsstudie für eine stufenweise Entwicklung des Lithiumprojekts Arcadia ("Arcadia" oder "Projekt") in einer ersten Phase mit 1,2 Mtpa bis 2,4 Mtpa ausgearbeitet hat.



- Gemäß der Strategie zur Bewertung eines abgestuften Entwicklungsplans von 1,2 Mtpa bis 2,4 Mtpa (Millionen Tonnen pro Jahr) bewegt sich Prospect schnell auf den Beginn einer optimierten Machbarkeitsstudie zu;

- Lycopodium Australia, eine sehr erfahrene Bergbautechnikfirma wird die optimierte Machbarkeitsstudie leiten;



- Der Abschluss der optimierten Machbarkeitsstudie wird im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwartet;



- Ein wesentlicher Aspekt der optimierten Machbarkeitsstudie ist der Beginn des Baus der Pilotanlage auf dem Lithiumprojekt Arcadia, die laut Planung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 Proben ausliefern wird.

- Parallel dazu machen Gespräche mit verschiedenen Parteien über die Finanzierung des Arcadia-Projekts Fortschritte.



Darüber hinaus gibt Prospect bekannt, dass die in Perth ansässige Engineering Consulting Group Lycopodium Ltd ("Lycopodium") mit der Durchführung der Machbarkeitsstudie beauftragt wurde. Lycopodium eignet sich gut aufgrund ihrer früheren Beziehung zum Unternehmen und der Vertrautheit mit dem Projekt. Sie sind führend in Australien und Afrika bei der Planung, Kostenberechnung von Aufbereitungsanlagen und der Durchführung von Projekten für eine Vielzahl von Rohstoffen, einschließlich Lithium.

Lycopodiums Hauptarbeitsumfang ist die Überwachung der metallurgischen Testarbeiten, die Optimierung des abgestuften Arbeitsablaufdiagramms von 1,2 bis 2,4 Mtpa, der Entwurf der Aufbereitungsanlage sowie der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich der Anschluss der Anlage an das Stromnetz sowie der Wasseraufbereitung und Verteilung vor Ort. Die technischen Arbeiten in dieser Phase werden es ermöglichen, formelle Angebote am Markt zu sichern, um die Projektinvestitionen auf das Genauigkeitsniveau der Machbarkeitsstudie (+/- 15 %) festzulegen.