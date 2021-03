Der japanische Leitindex Nikkei 225 verpasste es kürzlich, die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verpasste es kürzlich, die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren. Ein Vorstoß über die 30.000er Marke erlangte keine Relevanz und blieb hinter dem Februar-Hoch zurück…

Die Konsolidierung zieht sich. Nach der furiosen Aufwärtsbewegung der letzten Monate kommt dieses sicherlich nicht überraschend. Der Nikkei 225 brach Ende Oktober aus seiner damaligen Konsolidierungsformation aus. In den letzten Monaten ging es von unter 24.000 Punkten auf über 30.000 Punkte. Mitte Februar markierte der japanische Leitindex schließlich bei 30.600+ Punkten ein neues Verlaufshoch und stieß damit in Kursregionen vor, wie man sie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr beobachten konnte.

Die Rally wurde hierbei maßgeblich vom Faktor Liquidität getrieben. Doch auch die Rahmenbedingungen haben sich verbessert. Das im letzten Jahr unterzeichnete RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)-Abkommen eröffnet der japanischen Wirtschaft immense Möglichkeiten. Durch dieses Abkommen wurde die bislang weltgrößte Freihandelszone geschaffen.

Unterstützung gibt es gegenwärtig auch von Seiten des Devisenmarktes. Der Japanische Yen geriet hier gegen den US-Dollar in Bedrängnis, was wiederum die exportorientierten Wirtschaftszweige Japans stützt.

Die aktuelle Verschnaufpause gestaltet sich bislang vielversprechend. Die Entwicklung am Anleihemarkt hatte zwar auch dem japanischen Aktienmarkt etwas zugesetzt, doch noch ist alles im grünen Bereich.

Das konjunkturelle Umfeld präsentiert sich weiterhin ambivalent, wobei es zuletzt durchaus einige Lichtblicke gab. So überraschten die frischen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen positiv. Vor diesem Hintergrund wird es auch in den nächsten Tagen spannend. Der Donnerstag (01.04.) dürfte dann weitere wichtige Impulse liefern, denn mit dem Tankan-Bericht der Bank of Japan steht ein wichtiger Wegweiser zur Veröffentlichung an.

Kommen wir noch einmal zur Charttechnik. Die aktuelle Konsolidierung kann man in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (grün dargestellt) pressen. Nicht selten werden diese Formationen über die Oberseite aufgelöst. Um etwaigen Ausbrüchen Relevanz zu verleihen, muss es jedoch über das Niveau des aktuellen 52-Wochen-Hochs gehen. Rücksetzer bleiben idealerweise auf den Bereich von 27.500 Punkten begrenzt. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 27.000 / 26.000 Punkten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.