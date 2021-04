---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



SHW AG: veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 sowie Prognose 2021

- Konzernumsatz in Höhe von 392,9 Mio. Euro (-9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr)



- EBITDA-Marge mit 6,4 Prozent im Zielkorridor (6 bis 8 Prozent)

Aalen, 1. April 2021. Die SHW AG, einer der führenden Automobilzulieferer von CO2-relevanten Pumpen und Motorkomponenten sowie Verbundbremsscheiben, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020.

"Nichts hat uns im Jahr 2020 so sehr in Atem gehalten wie das Corona-Virus", sagt Wolfgang Plasser, Vorstandsvorsitzender der SHW AG. "Die Auswirkungen waren bereits zu Beginn des Jahres am Standort in China spürbar. Basierend auf diesen ersten Erfahrungen konnten wir sehr schnell und proaktiv Maßnahmen für die gesamte SHW-Gruppe setzen. Ein starkes viertes Quartal ermöglichte uns ein passables Ergebnis zu erzielen, das aus operativer Sicht, unter Berücksichtigung von Einmalaufwendungen, zu einer schwarzen Null geführt hat."



Umsatz und EBITDA-Marge im Rahmen der Guidance



Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2020 mit 392,3 Mio. Euro und -9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr leicht über der im Oktober bekanntgegebenen Umsatzguidance von 370 bis 390 Mio. Euro.



Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) belief sich auf 25,3 Mio. Euro (Vorjahr 41,5 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge lag mit 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 9,6% Prozent.



Ausblick 2021: Marge in einer Bandbreite von 8 bis 11 Prozent erwartet

Der Vorstand der SHW AG hat auf Basis der aktuell absehbaren Rahmenbedingungen beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 420 Mio. Euro bis 460 Mio. Euro sowie einer EBITDA-Marge zwischen 8 und 11 Prozent festzulegen. Die Prognose beruht auf der Annahme, dass es zu keinen weiteren signifikanten Beeinträchtigungen aufgrund der Corona-Pandemie kommt, die die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft beeinflussen können.