Die Edelmetalle sendeten in den letzten Tagen Lebenszeichen. Gold hat sich wieder in Richtung 1.750 US-Dollar aufgemacht, Silber in Richtung 25 US-Dollar. Auch bei Platin gab es interessante Entwicklungen. So nahm das zuletzt an dieser Stelle skizzierte Ausbruchsszenario Form an, befindet sich nun aber in einem wichtigen Stadium.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung vom 31.03. überschrieben wir an dieser Stelle mit „Entscheidung zeichnet sich ab.“

Darin hieß es unter anderem „[…] Der robuste US-Dollar lastet auch auf Platin, dennoch verstand es das Edelmetall, auf der Unterseite nicht allzu viel Druck aufkommen zu lassen. Über die 1.200 US-Dollar ging es zuletzt allerdings auch nicht mehr. Im Ergebnis hat sich nun eine symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt), in deren Spitze Platin nun gelaufen ist. Diese symmetrische Dreiecksformation sind höchst ambivalente Chartformationen. Nicht selten werden sie über eine dynamische Bewegung aufgelöst, doch eine zu präferierende Richtung gibt es nicht. Mit anderen Worten: Die Gefahr von Fehlsignalen ist nicht zu unterschätzen. Etwaige Ausbruchsbewegung erlangen erst ein gewisse Relevanz, sollten sie das Edelmetall über den Bereich von 1.230 US-Dollar führen können oder aber unter die 1.100 US-Dollar.“



Der US-Dollar löste ein wenig seinen Würgegriff. Die Edelmetalle konnten so durchatmen. Platin nutzte die Gelegenheit und brach aus dem zuletzt thematisierten symmetrischen Dreieck (nun rot dargestellt) über die Oberseite aus. Zwischenzeitlich erlangte der Ausbruch weitere Relevanz, als es Platin gelang, die 1.230 US-Dollar-Marke zu überwinden.

Bislang konnte sich Platin trotz positiver Ansätze nicht entscheidend von den 1.230 US-Dollar lösen. Damit befindet sich die Ausbruchsbewegung in einer entscheidenden Phase. Gelingt es Platin noch einmal, Schwung aufzunehmen, um in Richtung 1.300 US-Dollar weiter zu laufen oder fällt der Vorstoß in sich zusammen? Möglicherweise werden bereits die nächsten Tage Aufschluss darüber geben.

Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 1.100 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte Platin nun idealerweise nicht mehr unter die 1.200 US-Dollar fallen. Ein Rutsch unter die 1.150 US-Dollar wäre ein herber Rückschlag. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Platin muss über die Zone 1.300 / 1.340 US-Dollar.