WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,44 Prozent auf 3191,38 Zähler ab. Eine überwiegend freundliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street konnte den ATX am Berichtstag nicht unterstützen.

Vor allem die Kursverluste der Finanz- und Energiewerte drückten dabei den ATX in den Minusbereich. Die Titel der schwergewichteten Erste Group büßten 0,8 Prozent an Kurswert ein. BAWAG-Anteile verbilligten sich um 1,1 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent verbuchen. Die Papiere der Vienna Insurance Group kamen um 0,9 Prozent zurück. Im Energiebereich fielen die OMV-Papiere um 1,6 Prozent. Die Aktie des Stromversorgers Verbund gab um 1,3 Prozent nach.