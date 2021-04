DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Bitcoin Group SE mit starkem Jahresauftakt - Break-even des Vorjahres bereits deutlich übertroffen, neuer Rekord bei Kryptoeigenbeständen



15.04.2021 / 12:00 CET/CEST

Herford, 15. April 2021 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) startet mit einem kräftigen Wachstum im ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2021. Insbesondere die 100-prozentige Tochter futurum bank AG verzeichnete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 eine anhaltend hohe Nachfrage nach Kryptowährungen und einen weiteren Kundenzuwachs auf der von ihr betriebenen Handelsplattform bitcoin.de, was sich in einer erfreulichen Entwicklung der Nettoprovisionserlöse niederschlägt.