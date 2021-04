Das zentrale Thema heute ist der Krypto Flash-Crash vom Wochenende - mit einem scharfen Abverkauf von Bitcoin, aber auch der anderen Krypto-Währungen. Was aber war der Auslöser? Dazu gibt es zwei Narrative als Begründung

Das zentrale Thema heute ist der Krypto Flash-Crash vom Wochenende - mit einem scharfen Abverkauf von Bitcoin, aber auch der anderen Krypto-Währungen. Was aber war der Auslöser? Dazu gibt es zwei Narrative als Begründung. Eines aber scheint klar: die Euphorie um den Börsengang von Coinbase spielt eine zentrale Rolle, viele Kryptowährungen waren im Vorfeld des Börsengangs massiv gestiegen. Offenkundig hatten sich dabei viele Marktteilnehmer über-hebelt. Das gilt auch für die Märkte insgesamt: massive Hebelung an allen Fronten. Dazu kommen immer mehr neu an den Märkte gebrachte Equitys, es gibt also immer mehr Auffang-Becken für die von den Notenbanken geschaffen Liquidität..

Das Video "Krypto-Flash-Crash und die Märkte!" sehen Sie hier..