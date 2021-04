Insgesamt kann eine positive Bilanz seit dem Börsengang von Siemens Healthineers gezogen werden, den Höhepunkt markierte die Aktie bei 49,98 Euro Mitte Februar dieses Jahres. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung zurück auf 44,00 Euro bewegt sich das Papier wieder klar aufwärts und kratzt an der Marke von rund 48,00 Euro. Gelingt es darüber anzusteigen, wird ein Test der aktuellen Jahreshochs möglich, aber darüber hinaus könnte Siemens Healthineers sogar noch sehr viel höher zulegen und macht ein Long-Investment auf Sicht den nächsten Wochen sehr interessant.

Kapitalflüsse nehmen zu

Signifikante Trendwendepunkte lassen sich bei Siemens Healthineers nicht erkennen, oberhalb von 48,00 Euro wird ein Gipfelsturm mit entsprechendem Kurspotenzial an 50,00 Euro favorisiert. Darüber könnte Siemens Healthineers in den kommenden Wochen sogar an 52,55 Euro weiter zulegen und würde ein Long-Investment sehr attraktiv machen. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6EHW zum Einsatz kommen. Sollte jedoch das Niveau von 46,00 Euro gebrochen werden, müssten noch einmal die Märztiefs bei 44,17 Euro als Unterstützung zum Zuge kommen. Darunter findet Siemens Healthineers im Bereich des EMA 50 um 42,92 Euro eine weitere Unterstützung vor.