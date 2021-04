Solide Geschäftsmodelle wieder stärker gefragt

Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) baute zuletzt ihr Portfolio etwas um und erwarb Aktien des Telefonanbieters ­Verizon und des Ölkonzerns Chevron. An Verizon halte das Unternehmen nun Anteile im Volumen von 8,6 Mrd. und an Chevron von 4,1 Mrd. USD, wie aus einer ­Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC im Februar hervorging. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen …