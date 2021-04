Schon im Jahr 2017 hatte die chinesische Regierung ein Verbot für Initial Coin Offerings (ICOs) verhängt, auch heimische Kryptobörsen wurden verboten. Jetzt aber lassen ungewohnt offene Töne aus Peking aufhorchen.

Der Vizegouverneur der People’s Bank of China überraschte in einem Statement auf einer Finanztagung kürzlich, als er den Bitcoin als „Investment-Alternative“ bezeichnete. "Sie sind keine Währung per se. Und so ist die Hauptrolle, die wir für Krypto-Assets in Zukunft sehen, die Rolle als Anlagealternative", sagte Li Bo. Als Zahlungsmittel sollen Bitcoin & Co. jedoch auch weiterhin nicht erlaubt sein.

Krypto-Experten begrüßten den scheinbaren Richtungswechsel. "Die Regierungen erkennen, dass es sich um eine lebensfähige und etablierte, aber wachsende Anlageklasse handelt, und diese muss reguliert werden. Wenn China Kryptos reguliert, wäre das ein weiterer massiver Schub für die Branche in China und weltweit“, sagte Vijay Ayyar von der Krypto-Börse Luno gegenüber dem Nachrichtensender CNBC.