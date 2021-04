VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: VERBIO erhöht EBITDA-Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 von ursprünglich geplanten EUR 130 Millionen auf EUR 150 Millionen.

Zörbig/Leipzig, 26. April 2021 - Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes und den weiterhin positiven Aussichten in allen Segmenten bis zum Geschäftsjahresende geht der Vorstand davon aus im Geschäftsjahr 2020/2021 ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 150 Mio. zu erzielen sowie das Nettofinanzvermögen bis zum Ende des Geschäftsjahres auf eine Größenordnung von EUR 65 Mio. zu steigern. Zuletzt ging das Unternehmen von einem EBITDA in einer Größenordnung von EUR 130 Mio. und einem Nettofinanzvermögen in der Größenordnung von EUR 50 Mio. zum Geschäftsjahresende 2020/2021 aus.

Der Vorstand geht dabei davon aus, dass es nicht zu signifikanten neuerlichen Einschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie kommt.

Die Veröffentlichung sämtlicher Kennzahlen erfolgt mit der Vorlage der Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 (Q3 2020/2021) planmäßig am 6. Mai 2021.

