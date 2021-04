Gleichzeitig hat Agnico Eagle Mines einen wichtigen Kursbereich erreicht.

In Kürze muss Agnico Eagle Mines in puncto Quartalszahlen Farbe bekennen. Das Unternehmen hat deren Veröffentlichung für den 29.04. angekündigt. Im Vorfeld der Zahlen präsentiert sich die Aktie in durchaus robuster Verfassung. Gleichzeitig hat Agnico Eagle Mines einen wichtigen Kursbereich erreicht.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung (23.03.) hat sich die charttechnische Lage weiter verbessert.

Damals hieß es unter anderem „[…] Aktuell stehen die 60 US-Dollar im Fokus. Diese bilden in Verbindung mit den 63 US-Dollar eine veritable Widerstandszone. Für Agnico Eagle Mines muss es darum gehen, diesen Bereich zu knacken, um der Erholung weitere Relevanz zu verleihen. Aufgrund der ambivalenten Situation am Goldmarkt muss die Unterseite weiterhin im Auge behalten werden. Hier hat die Zone 54,5 / 53,5 US-Dollar aufgrund der zurückliegenden Kursentwicklung noch einmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Umso mehr gilt: Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit nahm Agnico Eagle Mines Schwung auf, sprang über die 60,0 US-Dollar und auch über die 63 US-Dollar. Bis auf knapp 67,8 US-Dollar legte die Aktie zwischenzeitlich zu, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Der bis dato dominierende Abwärtstrend (grün) wurde bereits einem Test unterzogen. Bislang gelang es der Aktie jedoch nicht, diesen entscheidend in Bedrängnis zu bringen oder gar zu durchbrechen.

Ob die Aktie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung noch einen signifikanten Vorstoß auf der Oberseite lancieren wird, bleibt abzuwarten. Von den Zahlen selbst sind durchaus Impulse zu erwarten. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 60 US-Dollar abspielen würden.

Hoffnung schürt weiterhin die Entwicklung bei Gold. Auch wenn das Edelmetall noch keinen Befreiungsschlag landen könnte, so bietet das aktuelle Preisniveau den Produzenten doch gute Rahmenbedingungen.