MBH erzielt Umsatzplus im Geschäftsjahr 2020 und schlägt trotz Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eine unveränderte Dividende vor London, 30. April 2021 - Die MBH Corporation PLC ("MBH") hat im Geschäftsjahr 2020 trotz der globalen Pandemie ihren Umsatz um 19 % auf 60,4 Mio. GBP (2019: 50,8 Mio. GBP) gesteigert und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,8 Mio. GBP (2019: 4,0 Mio. GBP) erzielt. Der Jahresüberschuss sank um 61 % auf 1,4 Mio. GBP (2019: 3,6 Mio. GBP). In den Finanzkennzahlen sind die Geschäftsergebnisse des gesamtes Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 von 8 Unternehmen und anteilig von 12 während des Geschäftsjahres erworbenen Unternehmen enthalten. Der MBH-Vorstand wird der Hauptversammlung eine im Vergleich zu 2019 unveränderte Dividende von 0,005 Cents vorschlagen. Die Aktionäre können zwischen einer Bardividende und einer Aktiendividende wählen.

IR- und Pressekontakt:

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44 (0)776 749 1519





Über MBH

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

