Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax etwas erholt - MTU-Aktien gefragt Nach Verlusten am Vortag hat sich der Dax am Freitag gefangen. Am Nachmittag rückte der Leitindex um 0,31 Prozent auf 15 201,86 Punkte vor. Auf Wochensicht steht aktuell ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche, für den sich zu Ende neigenden Monat April …