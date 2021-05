Nach anfänglichen deutlicheren Gewinnen der Aktienmärkte der Wall Street schlossen die US-Indizes gestern kaum verändert - nach der Schwäche vom Dienstag mit deutlichen Verlusten vor allem bei Tech-Aktien im Nasdaq ist d

Nach anfänglichen deutlicheren Gewinnen der Aktienmärkte der Wall Street schlossen die US-Indizes gestern kaum verändert - nach der Schwäche vom Dienstag mit deutlichen Verlusten vor allem bei Tech-Aktien im Nasdaq ist damit der Konter der Bullen wieder verpufft. Gestern das mit Abstand geringste Handelsvolumen des bisherigen Jahres an der Wall Street, während bei der Schwäche am Dienstag das Volumen deutlich höher war. Das rote Tuch für die Märkte ist derzeit das, was Janet Yellen ungeschickterweise ins Rampenlicht gestellt hat: dass die zu starke Inflation und eine überhitzende Wirtschaft die Fed zwingt, früher auf die Bremse zu treten durch zunächst Tapering, dann durch Zinsanhebungen ..

