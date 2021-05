Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Dow peilt Rekordhoch an - Tech-Werte etwas unter Druck An der Wal Street dürfte die Rekordjagd am Montag in eine neue Runde gehen. So taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor der Startglocke 0,33 Prozent höher auf 34 892 Punkte. Bereits zum Wochenschluss hatten der …