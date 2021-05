Da das Silber- und Zinkprojekt in Kalifornien liegt, will Blue Moon den US-Anlegern den Zugang zu seinen Aktien erleichtern.

Blue Moon Metals (TSXV: MOON; FRA: A3CM5F) handelt ab dem heutigen Tag an der amerikanischen Börse OTCQB, was einen leichteren Handel der Aktien erlaubt. Das Ticker-Symbol lautet: OTCQB: BMOOF.

Blue Moon entwickelt die gleichnamige Zink-Silber-Kupfer-Gold-Lagerstätte Blue Moon in Kalifornien. Daher verspricht sich das Unternehmen durch die Einbeziehung an die OTCQB eine verbesserte Liquidität seiner Aktie. Patrick McGrath, CEO von Blue Moon, kommentierte: „Die Notierung an der OTCQB wird unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und das Unternehmen einem viel breiteren Spektrum von US-Investoren zugänglich machen.“