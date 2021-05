ACCENTRO tritt von Erwerb der DIM Holding AG zurück

Berlin, 12. Mai 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG hat heute entschieden, eine Aufhebungsvereinbarung bezüglich des Kaufvertrags zum Erwerb der DIM Holding AG ("Deutsche Immobilien Management") zu schließen. Vereinbarte Leistungsverpflichtungen wurden nicht erfüllt. Ungeachtet der Rückabwicklung bestätigt der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Zugleich bekräftigt ACCENTRO seine Strategie, durch Zukäufe im Immobilienmanagement seine Erlöse zu diversifizieren und zu steigern.

Infolge der heutigen Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat soll die Transaktion rückabgewickelt werden. Am 29. Dezember 2020 hatte ACCENTRO die Akquisition der DIM Holding AG und die Unterzeichnung des Kaufvertrags mitgeteilt. Der Kaufvertrag ermöglicht ACCENTRO den Rücktritt, sofern vertraglich definierte Leistungsverpflichtungen des Verkäufers nicht erfüllt werden. Unabhängig von der Aufhebung des Kaufvertrags wird ACCENTRO die strategische Kooperation mit der DIM Holding AG weiter fortsetzen. ACCENTRO hat sich zudem eine Option einräumen lassen, wonach sie in den nächsten 12 Monaten die DIM Holding AG weiterhin erwerben kann.

Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

