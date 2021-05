Seit geraumer Zeit bewegt sich die Aktie des kanadischen Silberproduzenten übergeordnet seitwärts.

Seit geraumer Zeit bewegt sich die Aktie des kanadischen Silberproduzenten übergeordnet seitwärts. Zuletzt verengte sich die Handelsspanne auf 35 US-Dollar auf der Oberseite und 30,0 / 28,3 US-Dollar auf der Unterseite.

Die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse zwangen die Aktie noch einmal zum Test der unteren Begrenzung der Handelsspanne, also zum Test des Bereiches 30,0 / 28,3 US-Dollar. Der anziehende Silberpreis verhalf der Aktie jedoch zu einem Comeback. Der Chart offenbart die spannende Chartkonstellation.

Die in der letzten Woche vorgelegten Quartalszahlen rissen keinen vom Hocker, um es einmal plakativ zu formulieren. Pan American Silver gab den Umsatz im 1. Quartal 2021 mit 368,099 Mio. US-Dollar an, nach 358,428 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2020. Für den aktuellen Berichtszeitraum wiesen die Kanadier einen Nettoverlust in Höhe von -7,562 Mio. US-Dollar aus, nach einem Nettoverlust in Höhe von -77,235 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Die Aktie geriet nach der Zahlenveröffentlichung zunächst unter Druck und hatte in der Folgezeit große Mühe, den Bereich 30,0 / 28,3 US-Dollar zu verteidigen. Die starke Vorstellung von Silber (Edelmetall knackte die 28 US-Dollar) verhalf Pan American Silver aber zwischenzeitlich zu einem kleinen Zwischensprint. Doch noch ist das Ganze ein Muster ohne Wert. Pan American Silver muss nun die Hürden bei 35 US-Dollar und 36 US-Dollar überspringen, um der Erholung Nachdruck zu verleihen. Auf der Unterseite gilt es unverändert, den Bereich 30,0 / 28,3 US-Dollar im Auge zu behalten.