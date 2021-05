Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die Rahmenbedingungen haben sich weiter aufgehellt und Gold Fields ist es gelungen, ein Ausbruchsszenario zu kreieren.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields überschrieben wir Ende April (genauer gesagt am 26.04.) mit „Steht der Ausbruch bevor?“. Damals übte die Aktie Druck auf den Widerstandsbereich um 10,6 US-Dollar aus.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die Rahmenbedingungen haben sich weiter aufgehellt und Gold Fields ist es gelungen, ein Ausbruchsszenario zu kreieren.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht dominiert noch immer der zuletzt bereits thematisierte Widerstandsbereich von 10,0 / 10,6 US-Dollar. In der letzten Zeit verstand es die Aktie jedoch, das Geschehen in Richtung 10,0 US-Dollar zu verlagern und so Druck auf der Oberseite aufzubauen. Es scheint nur noch die Initialzündung zu fehlen. Bei einem Ausbruch über die Zone 10,0 / 10,6 US-Dollar würden der Aktie weitere Zugewinne winken. Neben dem Bereich von 11,0 US-Dollar stellt auch der Widerstand bei 11,7 US-Dollar ein potentielles Bewegungsziel dar. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 9,2 US-Dollar (letztes Bewegungsziel) / 9,0 US-Dollar gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Die Rahmenbedingungen verbesserten sich. Insbesondere konnte Gold Fields vom anziehenden Goldpreis profitieren. Anfang Mai legte der Konzern zudem ansprechende Ergebnisse für das erste Quartal vor und bestätigte gleichzeitig noch einmal die Jahresziele für 2021.

Diese Gemengelage manifestierte sich in dem eingangs angesprochenen Ausbruchsszenario. Die Aktie nahm Fahrt auf und übersprang den Widerstandsbereich um 10,6 US-Dollar. Unsere skizzierten Bewegungsziele von 11,0 US-Dollar und 11,7 US-Dollar wurden zwischenzeitlich abgearbeitet und übertroffen. Aktuell hat sich Gold Fields oberhalb von 12,0 US-Dollar festgesetzt.

Kurzum. Gold Fields hat aktuell das Momentum auf seiner Seite. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun aber, etwaige Rücksetzer auf 11,0 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite winkt die Ausdehnung der Bewegung auf 13,0 US-Dollar.