Seit Anfang April war die Aktie des Technologiekonzerns in einer Konsolidierung gefangen. In den vergangenen Handelstagen kreierte sich zwar ein Erholungsszenario, doch über´n Berg ist der Wert noch nicht. Texas Instruments muss nun nachsetzen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.05. hieß es unter anderem „[…]Texas Instruments befindet sich bereits seit Anfang April im Konsolidierungsmodus. Die Ende April veröffentlichten Quartalsergebnisse beschleunigten die Konsolidierung dann noch einmal. Infolgedessen musste der Wert auch die wichtige Marke von 180 US-Dollar aufgeben, konnte dann allerdings den Schaden begrenzen und bildete bereits im Bereich von 175 US-Dollar einen Boden aus. Der von uns zuletzt noch befürchtete Durchmarsch in Richtung 167 / 160 US-Dollar blieb bislang zumindest aber aus. Texas Instruments zeigt aktuell hoffnungsvolle Ansätze, der Konsolidierung ein Ende zu bereiten. Allerdings muss die Aktie noch weitere Hürden überspringen, um dieses Szenario voranzutreiben. Mit dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends und der Rückeroberung der 180 US-Dollar gelangen der Aktie jedoch bereits zwei wichtige Weichenstellungen. Um nachzulegen, muss Texas Instruments nun die zentrale Widerstandszone 190 / 197,5 US-Dollar überwinden. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 175 US-Dollar begrenzt.“



In den letzten Handelstagen arbeitete sich Texas Instruments weiter nach oben und erreichte hierbei die Zone um 190 US-Dollar. Diese erweist sich bislang allerdings als harte Nuss und versperrt der Aktie den weiteren Weg gen Norden. Ein Ausbruch über die 190er Marke würde der Aktie den Weg in Richtung 197 US-Dollar ebnen und was noch wichtiger wäre, gleichzeitig würde sich damit auch der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends bestätigen.

Insofern ist – trotz des stabilen Eindrucks, den die Aktie gegenwärtig macht – das Ganze noch mit Vorsicht zu genießen. Rücksetzer sollten weiterhin auf den Bereich von 180 / 175 US-Dollar begrenzt bleiben. Geht es darunter, ist Obacht geboten.