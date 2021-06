Unsere Kommentierung vom 17.05. zum Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Index vor dem Ausbruch?“. Der Index nahm zum damaligen Zeitpunkt den eminent wichtigen Widerstandsbere

Unsere Kommentierung vom 17.05. zum Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Index vor dem Ausbruch?“. Der Index nahm zum damaligen Zeitpunkt den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 160 / 165 Punkte ins Visier.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Der Philadelphia Gold/Silver Index vermochte es bis dato nicht, den entscheidenden Schritt zu vollziehen. Mit anderen Worten. Der Knoten ist noch nicht geplatzt.

Rückblick. Zuletzt hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Die Rahmenbedingungen haben sich für die Produzenten(aktien) zuletzt weiter verbessert. Gold entwickelte Aufwärtsmomentum und übersprang zuletzt die 1.800 US-Dollar und versucht sich nun an den 1.850 US-Dollar. Silber konnte die 27 US-Dollar hinter sich lassen und nimmt nun die 28 US-Dollar ins Visier. Der Preisanstieg der Edelmetalle wirkte sich auf die Aktienkurse der Produzenten und damit auf den Philadelphia Gold/Silver Index aus. Der Index knackte den Widerstand von 150 Punkten. Es kreierte sich das zuletzt noch vermisste Aufwärtsmomentum. Der obere Chart zeigt deutlich, wohin die Reise gehen muss. Der Philadelphia Gold/Silver Index muss über den zentralen Widerstandsbereich von 160 / 165 Punkte. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 170 Punkte nicht mehr viel im Wege. Bei entsprechenden Rahmenbedingungen könnte es sogar in Richtung 190+ Punkte gehen. Hier liegt das markante Zwischenhoch aus dem September 2012. Auf der Unterseite gilt hingegen weiterhin: Unter die 140 Punkte sollte es nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Über mangelnde Unterstützung seitens des Goldpreises kann sich der Philadelphia Gold/Silver Index in diesen Tagen nicht beklagen. Gold hat zwischenzeitlich weiter Druck auf der Oberseite aufgebaut und versucht sich nun daran, die Marke von 1.900 US-Dollar zu überspringen. Der robuste Goldpreis ist es auch, der die Hoffnung nährt, dass es dem Philadelphia Gold/Silver Index doch noch gelingen kann, nachzusetzen und die Hürde 160 / 165 Punkte zu überwinden.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass es in den letzten Tagen bereits einige, sehr vielversprechende Versuche gab, diesen Widerstand zu knacken. Kurzzeitig ging es hier auf 166+ Punkte, doch erlangte der Vorstoß keine Relevanz. Eine Klärung des Chartbilds blieb somit aus.

Kurzum. Dem Philadelphia Gold/Silver Index bieten sich weiterhin exzellente Rahmenbedingungen, um sein Vorhaben doch noch erfolgreich umzusetzen. Sollte es über die 165 Punkte gehen, warten die 170 Punkte als nächstes potentielles Bewegungsziel. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2012, das damals bei 190+ Punkte markiert wurde, wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 150 Punkte begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.