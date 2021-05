In der letzten statischen Besprechung vom 19. Mai 2021: „Volkswagen: Kaufniveau erreicht“ wurde auf einen potenziellen Boden im Bereich zwischen 200,00 und 205,00 Euro hingewiesen. Ziele lagen damals bei zunächst 230,00 und 259,20 Euro sowie mittelfristig sogar bei 262,45 Euro. Den ersten Meilenstein hat die Volkswagen-Aktie nun erreicht, weitere Gewinne dürften sich bei der vorliegenden Aufwärtsdynamik noch anschließen.

Stopps nachziehen

Oberhalb von 230,00 Euro wird ein weiterer Lauf der Volkswagen-Aktie an die aktuellen Jahreshochs bei 252,20 und übergeordnet 259,20 Euro favorisiert. Mittelfristig könnte es sogar an 262,45 Euro weiter aufwärtsgehen und lässt sich bestens über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN SD8WD3 nachhandeln. Rücksetzer unter 218,75 Euro sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario könnte es zeitweise auf 210,00 Euro abwärts gehen. Unterhalb von 200,00 Euro drohen jedoch größere Abschläge sogar in den Bereich von 180,00 Euro.