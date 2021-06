Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Uneinheitlich - Verluste an Börsen in Ungarn und Polen Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag wenig verändert geschlossen. Inmitten einer gemischten internationalen Anlegerstimmung gab es nach den Kursgewinnen vom Wochenausklang zum Auftakt der neuen Handelswoche nur wenig …