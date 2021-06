Halloween steht vor der Tür in Disney World

In dieser Halloween-Saison wird es in den führenden Themenparks in Zentralflorida was zu sehen geben. Disney (WKN:855686) kündigte letzte Woche an, dass es am 15. Juni mit dem Verkauf von Eintrittskarten für den Disney After Hours Boo Bash beginnen wird, ein separates Event, das in 23 verschiedenen Nächten in Disney Worlds Magic Kingdom stattfinden wird.

Eine neue Verkleidung

Vieles am Disney After Hours Boo Bash wird dir bekannt vorkommen. Die Gäste dürfen Kostüme anziehen, an Süßigkeiten-Stationen großzügige Leckereien ergattern und Fototermine mit Figuren wahrnehmen, die selten in den Parks zu sehen sind. Viele der Themenpark-Fahrgeschäfte werden ebenfalls zur Verfügung stehen, in der Regel mit kürzeren Warteschlangen, da Disney die Anzahl der Besucher auf etwa 20.000 begrenzt hat, was etwas mehr als ein Drittel des täglichen Durchschnitts vor der Pandemie ist.

Einige Dinge werden anders sein. Anstelle der Paraden der Charaktere, die die Wege im Park für längere Zeit verstopfen können, setzt Disney auf kürzere Kavalkaden während des Abends. Es gibt auch keine Erwähnung von Feuerwerk-Live-Shows, aber das kann sich zwischen jetzt und dem Start des Events am 10. August noch ergeben.

Ein weiterer großer Unterschied ist, dass der Disney After Hours Boo Bash nur drei Stunden lang sein wird, kürzer als sein Vorgänger. Der größte Unterschied wird sich jedoch in deinem Geldbeutel bemerkbar machen. Tickets für Erwachsene für Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party kosteten 2019, dem letzten Jahr, in dem das Event stattfand, zwischen 79 und 135 US-Dollar pro Nacht. Ein spezieller Pass für 299 US-Dollar war erhältlich, der den Zugang zu allen bis auf eine der drei Dutzend Nächte beinhaltete.

Als die Tickets für das letztjährige familienfreundliche Halloween-Event im Frühjahr kurzzeitig in den Verkauf gingen, erreichten die Preise 2020 einen Höchststand von 149 US-Dollar. In diesem Jahr beginnen die Eintrittspreise bei 129 und gehen bis zu 199 US-Dollar an Halloween selbst. Um den Preisschock und die kürzeren Öffnungszeiten auszugleichen, spendiert Disney kostenlose Eisriegel und Softdrinks. Es ist kein guter Tausch, es sei denn, du magst Mickey Mouse-Riegel, aber die Tickets werden sich schnell verkaufen.