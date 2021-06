Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Überwiegend negativer Effekt der Krise auf Jobsuche für mehr als zwei Drittelder Top-Studierenden und 60% der Young Professionals- Studierende beklagen verlängerte Studienzeiten durch die Krise- Jeder zehnte Berufsanfänger hat durch die Krise den Job gewechselt- Nur 10% möchten wieder zurück in ein reines Präsenz-Arbeitsmodell- Akademikerinnen erwarten durchschnittlich 9.100 EUR weniger EinstiegsgehaltDie Corona-Krise hat einen überwiegend negativen Effekt selbst auf Toptalente.Mehr als die Hälfte der High Potentials geben an, dass die Pandemie einendirekten Effekt auf Berufsstart, Praktikum und Studium hatte. Jeder fünfteTop-Studierende beklagt eine verlängerte Studienzeit durch die Krise. 71% derStudierenden berichten, dass die Corona-Krise sich negativ auf die letzteJobsuche ausgewirkt hat. Rund 13% haben den Start eines Praktikums oder einesJobs verschieben müssen. Rund 13% der Studierenden, Absolventinnen undAbsolventen geben an, dass ihr Praktikum oder Jobbeginn wegen der Krise durchden Arbeitgeber verschoben wurde. Besonders Studierende, die an einer neuenHochschule gestartet sind, haben Probleme, die Universität sowie ihreKommilitonen kennen zu lernen und sich zu integrieren. "Die Krise ist nichtspurlos an den High Potentials vorbeigegangen", sagt Prof. Dr. Julia Klier,McKinsey-Partnerin und Universitätsdozentin in Regensburg. "Der Effekt nimmt mitStudienfortschritt und Berufserfahrung ab. Aber gerade die Studierenden, die aneiner neuen Hochschule angefangen haben, standen besonderen Herausforderungengegenüber und hatten zum Start größere Probleme", sagt Klier. Das sindErgebnisse der Umfrage "Most Wanted" des Karrierenetzwerks e-fellows.net und derUnternehmensberatung McKinsey & Company.Für die repräsentative Studie befragten e-fellows.net und McKinsey rund 5.000Toptalente verschiedenster Fachrichtungen, darunter Studierende, Absolventen undBerufsneulinge, die zu den besten 10% im deutschsprachigen Raum gehören. ImMittelpunkt der Analyse stehen Fragen rund um die Auswahlkriterien bei derArbeitgeberwahl sowie Gehalts- und Karrierewünsche.Etwas besser, aber immer noch negativ, sieht es bei den Berufseinsteigern aus:60% der Young Professionals geben an, dass die Corona-Krise sich negativ aufihre Jobsuche ausgewirkt hat. Etwa jeder zehnte Young Professionals wechselteaufgrund der Pandemie den Job oder verschob sogar einen geplanten Jobwechsel.Berufseinsteigern wurde das Kennenlernen des neuen Unternehmens und derKolleginnen und Kollegen deutlich erschwert.Reines Präsenzmodell im Job unbeliebtAuch zum Arbeitsort haben die Toptalente eine klare Meinung: Nur etwa 10% der