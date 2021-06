BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Grünen beim Klimaschutz sozial unausgewogene Vorschläge vorgeworfen. Mit Blick auf die Diskussion über Benzinpreise sagte Altmaier der "Wirtschaftswoche": "Dadurch dass Frau Baerbock die 16 Cent willkürlich in die Debatte geworfen hat, ohne ein schlüssiges Gesamtmodell vorzulegen, schadet sie der Debatte über Klimaschutz und seiner Akzeptanz. Im Entwurf des Grünen-Wahlprogramms gibt es leider mehr Allgemeinplätze als Brücken in Venedig. Wir brauchen außerdem soziale Ausgewogenheit, was bei den Grünen nicht der Fall ist: Ihre Vorschläge begünstigen gut verdienende Städter gegenüber Bürger auf dem Land eindeutig."

Altmaier äußerte sich in einem Doppelinterview mit der Chefin des Energieverbandes BDEW, Kerstin Andreae.