Doch die Gefahr besteht natürlich, dass sich die Kanadier mit den Zukäufen verzetteln und es ihnen nicht gelingt, die PS auf die Straße zu bringen. Da wären sie auch nicht die ersten, auch nicht im Cannabis-Sektor.

HEXO Corp. zeigte sich in den letzten Wochen und Monaten äußerst umtriebig und kaufte im großen Stil zu. Das Ziel dieser Zukäufe ist natürlich klar; man will die eigene Marktposition stärken. Um sich im „Ring“ gegen die Großen des Sektors zu behaupten, ist es durchaus hilfreich, an „Masse“ zuzulegen.

Zäumen wir das Pferd einmal von hinten auf und beginnen mit der aktuellsten Akquisition (zumindest Stand heute). Ende Mai gab HEXO bekannt, die kanadische Redecan übernehmen zu wollen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 925 Mio. CAD (400 Mio. CAD in bar, 525 Mio. CAD in Aktien). Die Übernahme soll – wenn alles klappt - im 3. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Mitte Mai gab HEXO bereits bekannt, den Cannabis-Produzenten 48North Cannabis Corp. für 50 Mio. CAD (in Aktien) übernehmen zu wollen. Und nicht zu vergessen. HEXO verleibte sich Zenabis Global Inc. für 235 Mio. CAD in Aktien ein. Diese Transaktion ist mittlerweile in trockenen Tüchern. Der erfolgreiche Abschluss wurde kürzlich bekanntgegeben.

Die nächsten Monate werden für HEXO herausfordernd. Nun gilt es, vorhandene Synergien zu heben und die Zukäufe auch strategisch einzubinden und entsprechend auszurichten. Die nächsten zwei, drei Quartale werden vor diesem Hintergrund womöglich richtungsweisenden Charakter haben. Sollte es HEXO gelingen, die Vorgaben erfolgreich umzusetzen, werden die Aktionäre auch die Finanzierungskosten „verschmerzen“ können…

Für den 14. Juni hat das Unternehmen die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse angekündigt. HEXO wird über sein drittes Geschäftsquartal (3-Monats-Zeitraum zum 30.04.2021) des Fiskaljahres 2021 berichten.

Kommen wir noch kurz auf die aktuelle charttechnische Lage zu sprechen. Die Aktie verstand es zuletzt, Druck auf der Oberseite aufzubauen. HEXO löste sich zuletzt vom Kursbereich 6,0 / 5,8 US-Dollar. Erste Vorstöße, die 7,5 US-Dollar zu überspringen, scheiterten. Sollte es für HEXO doch noch über die 7,5 US-Dollar gehen, würden die Marken von 8,0 US-Dollar bzw. von 9,0 US-Dollar potentielle Bewegungsziele darstellen. Auf der Unterseite gilt es hingegen, die Unterstützungsbereich 6,0 / 5,8 US-Dollar im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

