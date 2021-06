DEUTSCHE BANK belässt BHP GROUP auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BHP Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Analyst Liam Fitzpatrick rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie in Kürze mit Neuigkeiten zum möglichen Kaligeschäft des Rohstoffkonzerns./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 05:58 / GMT