Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix, leitet Präsentation im Rahmen der 2021 StreamTV Show von Questex

Pflichtmitteilung:

Verimatrix, (Paris:VMX), Marktführer bei der Bereitstellung eines menschenzentrierten Sicherheitsansatzes für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass der Chief Operating Officer von Verimatrix Asaf Ashkenazi die Schwerpunkt-Sitzung im Rahmen der virtuellen StreamTV Show abhalten wird. Das Event ist kostenlos und die Anmeldung kann hier erfolgen.

Die Sitzung von Asaf Ashkenazi wird planmäßig am Dienstag, den 15. Juni um 16.00 Uhr Eastern Time unter dem Titel „Security That Enables Amazing“ stattfinden. Die Teilnehmer sollen hier über die neuesten Bedrohungen bei Streaming-Diensten informiert werden und auch spezifische Ansätze kennen lernen, um diese Bedrohungen zu bekämpfen, wobei gleichzeitig neue Veranstaltungsarten ermöglicht und neue Produkte kreiert werden. Im Rahmen der Schwerpunkt-Sitzung wird erläutert, wie das Piraterie-Geschäftsmodell entscheidend gestört und derartige Bestrebungen von Anfang an unterbunden werden können.