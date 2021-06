Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Mittwoch ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Nach ersten Notierungen im Plus sackte das Börsenbarometer bis 9:30 Uhr schon in den Minusbereich und wurde mit rund 15.720 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter Vortagesschluss.Schlecht lief es zu Handelsstart für die Autowerte: Conti, Volkswagen, Daimler und BMW waren alle überdurchschnittlich im Minus. Finanztitel wie Deutsche Börse, Allianz oder Münchener Rück waren dagegen gegen den Trend im Plus. Der Ölpreis klettert unterdessen immer weiter: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,34 US-Dollar, das waren 35 Cent oder 0,47 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Seit einem Zwischentief Ende Oktober hat sich der Ölpreis mittlerweile verdoppelt.Die europäische Gemeinschaftswährung bewegt sich kaum: Ein Euro kostete fast wie am Vortag 1,2127 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8246 Euro zu haben.