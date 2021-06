Die aktuelle Situation ist mit spannend nur unzureichend beschrieben.

Die aktuelle Situation ist mit spannend nur unzureichend beschrieben. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA ergeht sich seit Wochen in einer Seitwärtsbewegung und versucht so einen tragfähigen Boden auszubilden. Gestern (15.06.) ruckte der Aktienkurs kurz an und setzte mit einem dynamischen Vorstoß die Oberseite der Range unter Druck… Doch im entscheidenden Moment versagten der Aktie die Kräfte. Die Chance, die Bodenbildung mit einem beherzten Ausbruch über die Oberseite der Handelsspanne aufzulösen, wurde vertan…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nel ASA vom 14.06. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen verstand es Nel ASA zumindest, das Handelsgeschehen von der eminent wichtigen 1,50 Euro-Marke fernzuhalten. Gleichzeitig bestätigte sich aufgrund der jüngsten Kursentwicklung der Bereich im 1,57 Euro als weitere Unterstützung. In Verbindung mit der Zone um 1,80+ Euro auf der Oberseite bilden die 1,57 Euro die Begrenzungen der aktuellen Handelsspanne… An der Konstellation hat sich nichts Grundlegendes geändert. Nel ASA lässt weiterhin Aufwärtsmomentum vermissen, hält gleichzeitig aber den „Laden“ auf der Unterseite dicht. Nichtsdestotrotz muss auf der Oberseite mehr kommen, anderenfalls läuft die Aktie Gefahr, auf der Unterseite doch noch einmal in Bedrängnis zu geraten. Um für charttechnische Entlastung zu sorgen, erachten wir weiterhin eine Rückkehr der Aktie über die 2,0 Euro als wichtig. Der Ausbruch aus der aktuell dominierenden Handelsspanne wäre demnach nur ein erster Schritt… Auf der Unterseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Unter die 1,50 Euro sollte es unter allen Umständen nicht gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.“

Gestern setzte die Aktie über die 1,80 Euro und lief bis in den Bereich von 1,86 Euro, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie noch einmal zur Umkehr zwangen. Die so wichtigen 2,0 Euro blieben unerreicht.

Die Aktie profitierte gestern von einem positiven Analystenkommentar, der die Aktie temporär stimulieren konnte. Für einen signifikanten Vorstoß hat es jedoch nicht gereicht. Nel ASA befindet sich aktuell in einer wichtigen, gleichzeitig aber auch schwierigen Phase. Wie steckt der Wert den Fehlausbruch weg? Die nächsten Handelstage werden vor diesem Hintergrund spannend. Das, was jetzt aus charttechnischer Sicht auf gar keinen Fall passieren darf, ist eine Ausdehnung des Rücksetzers unter die 1,57 Euro oder gar 1,50 Euro. Sollte es hierzu kommen, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite hat sich der Bereich um 1,80+ Euro weiter manifestiert… Die zentrale Aufgabe besteht hier unverändert darin, über die 2,0 Euro zurückzukehren.