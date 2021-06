Börsenparty und (kein) Ende in Sicht?

Lars Brandau Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbands DDV Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbands DDV

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere in Deutschland. Er wurde am 14. Februar 2008 gegründet und hat Geschäftsstellen in Frankfurt a. M. und Berlin. Als politischer Interessenverband ist der DDV - weltweit der größte seiner Art - auch in Brüssel aktiv.

