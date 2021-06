Ölpreise ziehen weiter an, API meldet starken Bestandsrückgang

London 16.06.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch weiter deutlich nach oben. Brent-Rohöl notiert dabei bereits über der Marke von 74 USD. Das API meldete einen deutlichen Rückgang der Bestände.



Das private American Petroleum Institute meldete für die Woche bis zum 11. Juni einen Rückgang der Rohölbestände um 8,537 Mio. Barrel. Dies lag weit über den Erwartungen des Marktes. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Benzinbestände um 2,852 Mio. Barrel geklettert sind, die Bestände der Destillate stiegen um 1,956 Mio. Barrel. Weiterhin sollen die Bestände im Lagerstandort Cushing, Oklahoma um 1,526 Mio. Barrel zurückgegangen sein.





Die Haltung der Marktteilnehmer gegen über Rohöl hat sich zuletzt gewandelt. Die Investoren halten ein deutliches Nachfrageplus in der zweiten Jahreshälfte für wahrscheinlich. Ein Analyst von OANDA sagte dazu, dass die Nachfrage sehr robust sei, bedingt durch die Erholung in den USA, Europa und Asien, wo die Nachfrage auf ein vorpandemisches Niveau in der zweiten Jahreshälfte 2022 klettern dürfte.Wesentlich für die Erholung der Ölpreise ist derweil auch die Entwicklung des Angebots durch die OPEC+. Für Juni und Juli ist bereits eine Ausweitung der Produktion angekündigt, insgesamt dürften auch nach der Erhöhung noch Kürzungen in Kraft bleiben, wodurch das Angebot weiter verknappt wird, was wiederum die Preise auf hohem Niveau stabilisieren dürfte.Brent-Rohöl verbessert sich um 0,2 Prozent auf 74,15 USD/Barrel, WTI-Rohöl steigt um 0,2 Prozent auf 72,24 USD/Barrel.