Die Batterietechnologie der nächsten Generation von Enevate sorgt für einen geringeren CO2-Fußabdruck bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen (EV)

Enevate, ein wegweisendes Unternehmen für Batterieinnovationen im Bereich extrem schneller Ladevorgänge und Batterietechnologien mit hoher Energiedichte für Elektrofahrzeuge (EVs) und andere Märkte, liefert mit der XFC-EnergyTM-Technologie von Enevate eine bis zu 27-prozentige Reduktion der Kohlendioxidemissionen (CO 2 ) bei der Herstellung von EV-Batterien im Vergleich zu heutigen konventionellen Lithium-Ionen-EV-Batterien (21 Prozent für NCA- und 27 Prozent für NMC-Zellen [kg CO 2 eq. „cradle-to-gate“, pro 1 KWh Zellkapazität])1 Diese Errungenschaften haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck eines E-Fahrzeugs zu Beginn seiner Lebensdauer zu verringern. Dies ist von großer Bedeutung, da die Batterieherstellung den größten Anteil an den CO 2 -Emissionen bei der Herstellung eines E-Fahrzeugs hat.

Enevate verwendet in seinen großformatigen EV-Zellen ein Material mit höherer Energiedichte und ein innovatives, ultradünnes Mehrschichtdesign, welches die anspruchsvollen EV-Spezifikationen erfüllt. Die Batterietechnologie von Enevate zielt darauf ab, EV- und Batterieunternehmen einen Prozess für messbare, kosteneffiziente Schritte zur Erfüllung der Anforderungen an CO2-Reduktion und CO2-Neutralität zu bieten. Enevate hat es sich zum Ziel gesetzt, die breite Einführung dieser Technologie zu fördern und einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben.