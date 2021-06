Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KW 24/2021 Woche endet in rot.Startet die Korrektur? Steinhoff, Nordex, Plug Power, windeln.de, SFC Energy, Lufthansa u.a. – Newsflut. Diese Woche fing es eigentlich wieder an wie in den Wochen zuvor: Kursanstiege, leichte Rückschläge, neue Höchststände – an den Börsen scheint jede Nachricht derzeit positiv ausgelegt zu werden. FED kündigt „Reden über Gespräche über mögliche …