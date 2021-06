DEUTSCHE BANK belässt Kion auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Kion nach einem Gespräch mit Finanzchefin Anke Groth auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die übergeordnete Botschaft sei positiv gewesen, die Geschäfte liefen weiter stark, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage, warum der Staplerhersteller nach dem starken Jahresstart die Ziele mit den Zahlen für das erste Quartal nicht erhöht habe, sei vor allem mit Unsicherheit mit Blick auf die Kosten beantwortet worden./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 06:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.