Autobauer im Dilemma, Kommentar von Stefan Kroneck zum Verbrennungsmotor

Frankfurt (ots) - Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Der geplante Abschied bei Audi vom Verbrennungsmotor in der zweiten Hälfte dieser Dekade und Daimlers jüngste Ankündigung, ihre langfristigen Klimaziele viel früher erreichen zu wollen, gleichen einem Beben in der deutschen Autoindustrie. Das heißt, dass in Ingolstadt und Stuttgart der Übergang von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Hybriden zu reinen batteriegetriebenen Autos in absehbarer Zukunft konsequenter vonstatten geht als ursprünglich gedacht.



Statt seinen Kollegen bei Audi (Markus Duesmann) und Daimler (Ola Källenius) zu folgen, gibt sich BMW-Vorstandschef Oliver Zipse derweil trotzig. Er hält an seinem Konzept fest, mehrgleisig zu fahren. Das heißt, der Münchner Hersteller will weiterhin Autos mit allen Antriebsvarianten anbieten. Sein Argument: BMW folgt der Nachfrage, die aus Sicht der Konzernführung im Übergang zur Elektromobilität vielschichtiger bleibt, als mancher glauben mag. Er plädiert für "Technologieoffenheit".