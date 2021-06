Andere Ansichten: Steht Energiekontor vor der Übernahme?

Energiekontor

[WKN: 531350] steht vor der Übernahme, spekuliert zumindest "". In der Printausgabe 25/2021 berichtet das Magazin, dass der kürzliche Verkauf von 2,8% des Grundkapitals bzw. jeweils 200.000 Aktien durch die Aufischtsräte Bodo Wilkens und Günter Lammers in Nebenwertekreisen so interpretiert werde, dass die beiden Firmengründer verkaufsbereit sein sollten. Beide gemeinsam halten nach dem Verkauf knapp über 50% der Aktien.Hierauf aufbauend orakelt "Börse Online", dass hierbei von Interessenten, zu denen auch RWE zählen würden, wohl eine deutliche Prämie auf den aktuellen Aktienkurs gezahlt werden müsse.