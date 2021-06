JPMORGAN belässt SIEMENS AG auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andreas Willi

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 162

Kursziel alt: 162

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens im Zuge des laufenden Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Sein erster Eindruck entspreche seinen bisherigen Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Umsatzziel des Industriekonzerns sei etwas ehrgeiziger als er erwartet habe. Die angehobenen Ziele für die Sparte Intelligente Infrastruktur sowie für das Zuggeschäft seien zwar positiv, entsprächen aber ebenfalls weitgehend seinen Annahmen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 08:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 08:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.