Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.580 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte positiv: Das Konjunkturbarometer stieg im Juni von 99,2 Punkten auf 101,8 Zähler, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Vormittag mitteilte. Beobachter hatten mit einem schwächeren Anstieg gerechnet. Die Aktien von Heidelbergcement, Siemens Energy und Infineon stehen am Mittag an der Spitze der Kursliste.Am Ende rangieren die Wertpapiere von Siemens, Deutsche Wohnen und Covestro. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1944 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8372 Euro zu haben.