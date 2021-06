Der Abstand zum DAX-Rekordhoch war zwischenzeitlich nur 50 Punkte. Nach Auflösung des Dreiecks startete der Index gestern durch und kann zum Monatsende den Gewinn vielleicht noch weiter ausbauen.

Besprochen und gehandelt wurde das Dreieck mehrfach, denn die obere Dreiecksbegrenzung war ein sehr guter Trigger für Short-Trades (siehe Rückblick gestern Chartbild):

Trendlinie im DAX berührt

Wie bereits am Montag startete der DAX am Dienstag gleich zur Eröffnung durch und berührte diese Trendlinie. Es bot sich als erste Gedanke erneut ein Short-Engagement an, doch bei genauer Prüfung des Momentum verlagerte sich der Blick in Richtung Ausbruchshandel.

Keine Trendlinie hält ewig, sodass ein geringer Rücklauf von solchen Zonen oft ein Indiz ist, dass hier ein Umdenken erfolgen sollte. Entsprechend drehte ich mein Sentiment im Bereich 15.650 zunächst und ging eine Long-Positionierung um 15.633 in der ersten Konsolidierung auf die Trendlinienberührung ein.

Der Ausbruch erfolgte wenig später und über die Mittagszeit hinweg konnte der Stop in den Gewinn gezogen und dem Trade damit mehr Raum gegeben werden:

DAX-Trade am Dienstag

Das Dreieck gilt damit aus Verlassen und aufgelöst:

DAX-Dreieck aufgelöst

Intraday bildete sich ein Trendkanal heraus, der zwischenzeitlich deutlicher über 15.700 Punkten führte.

DAX am Dienstag im Trend

Rund 200 Punkte Bewegung zeigte der DAX hierbei auf, ein gestiegenes Handelsvolumen und diese Eckdaten:

Eröffnung 15.565,83 Tageshoch 15.752,93 Tagestief 15.555,49 Vortageskurs 15.554,18 Schlusskurs 15.690,59

Steht nun ein Rücklauf oder direkt ein Test der Allzeithochs an?

Heute ist nicht nur die Wochenmitte, sondern auch der Monatsabschluss. Einige Positionierungen seitens der institutionellen Anleger werden bereinigt und ggf. neu eingegangen.

Im Hoch hatte der Index nur 50 Punkte Abstand zum Allzeithoch, was ein brisantes Ziel im Markt bleibt.

Durch die Überschreitung der 15.660 als Bereich der letzten Hochs hat sich der Index zumindest in diese Richtung bewegt:

DAX-Entwicklung mittelfristig

Eine Barriere gilt es zuvor jedoch noch zu überspringen. Gemeint ist die 15.750 als Bereich, welches nun mittelfristig wie ein kleines Doppeltop erscheint:

Widerstand im DAX 15.750

Aus der Vorbörse zeichnet sich keine Dynamik ab, wie stehen nahezu unverändert knapp unter bzw. über 15.700 Punkten:

Vorbörslicher Blick zum Monatsende

Für mich stellt sich die Option, nach einer Konsolidierung an die 15.660 erneut Long ausgerichtet diesem Dreiecksausbruch zu folgen oder prozyklisch über 15.750 in Richtung Allzeithoch dem Marktmomentum zu folgen. Erst unter 15.630 sehe ich ein Drehen der positiven Stimmung als gegeben an.

Weitere Ableitungen ergeben sich sicherlich nach dem YouTube-Livestream in der Vorbörse. Diese bespreche ich wieder gemeinsam mit anderen Tradern live im täglichen Stream auf Twitch und freue mich auf Deine Teilnahme:

Danach startet auch direkt der Livetradingroom ab 10.00 Uhr von JFD - diesmal ohne Marcus Klebe.

Auf folgende Termine gilt es zudem aus ökonomischer Sicht zu achten.

Auch heute Nacht gab es wieder Daten aus Japan. Die Industrieproduktion legte deutlich zu.

Spannend wird es in Grossbritannien nicht nur beim Fussball, sondern auch beim BIP um 8.00 Uhr. Aus Deutschland folgt 9.55 Uhr die Arbeitslosenstatistik und 11.00 Uhr werden die EU-Verbraucherpreise vermeldet.

Der Termin des Tages dürfte 14.15 Uhr die US-Arbeitsmarktstatistik des privaten Jobvermittlers ADP sein. Er gilt als Vorbote der offiziellen Statistik aus Washington, die am Freitag veröffentlicht wird.

15.45 Uhr schliesst der US.Einkaufsmanagerindex der Region Chicago die Daten im Wirtschaftskalender ab.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 30.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg.

Auf YouTube ist diese Analyse ebenfalls hinterlegt bzw. im Livestream besprochen:

Dein Andreas Bernstein

