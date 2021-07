FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag robust in den Juli gestartet. Der Dax legte nach schwankendem Verlauf am Ende um 0,47 Prozent auf 15 603,81 Punkte zu. Dies war zwar deutlich weniger als im früh erreichten Tageshoch, einen kurzzeitigen Fall ins Minus konnte er aber auch wieder wettmachen. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten stieg zum Schluss um 0,60 Prozent auf 34 254,50 Punkte.

Mit den leichten Kursgewinnen folgte der deutsche Aktienmarkt letztlich der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial freundlich in den Handel gestartet war. Der Dax machte einen weiteren Schritt in Richtung der bisherigen Rekordmarke von 15 802 Punkten, zu der im frühen Handel nur noch weniger als 100 Punkte gefehlt hatten. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus den USA galten am Tag vor den dort zu veröffentlichenden Arbeitsmarktdaten nicht als Kurstreiber./tih/men