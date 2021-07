Libero bespricht bei Treffen mit dem Bergbau- und Energieminister sowie dem Präsidenten der Nationalen Bergbaubehörde die Erschließung des strategischen Kupferprojekts Mocoa

Bogotá, Kolumbien, 7. Juli 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) freut sich mitzuteilen, dass sich President und CEO Ian Harris persönlich mit dem Minister des kolumbianischen Ministeriums für Energie und Bergbau (MinEnergia), Diego Mesa Puyo, und dem Präsidenten der Nationalen Bergbaubehörde Kolumbiens (ANM), Juan Miguel Durán Prieto, getroffen hat, um eine Zusammenarbeit bei Angelegenheiten von gemeinsamen Interesse im Hinblick auf das porphyrische Kupferprojekt Mocoa zu besprechen. Die angegangenen Themen waren insbesondere die Wiederaufnahme der Exploration und der Erschließungszeitplan für das Projekt, das für die Pläne Kolumbiens hinsichtlich der Diversifizierung des Bergbausektors auf Kupfer, des Übergangs zu nachhaltiger Energie und der Reaktivierung der Wirtschaft von strategischer Bedeutung ist. Während des Treffens stellte Ian Harris die Einbindung von Beschäftigungs- und Ausbildungsprogrammen heraus, um den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinden zu genügen, und betonte die Bedeutung des Technologietransfers zur Unterstützung lokaler Anbieter.

Der kolumbianische Bergbau- und Energieminister, Diego Mesa Puyo, sagte: „Kupfer ist ein wichtiges Mineral für die Diversifizierung des Bergbaus in Kolumbien. Angesichts unseres Potenzials bemühen wir uns um die Erschließung von Kupferprojekten, indem wir eine Exploration unter Befolgung hoher technischer, ökologischer und sozialer Standards fördern. Kolumbien will auch einen Beitrag zur Energiewende leisten - dazu haben wir uns als Land verschrieben und werden in der lateinamerikanischen Region eine Führungsrolle einnehmen. Die Präsenz von Libero ist ein Beweis für die Attraktivität des Bergbaus in Kolumbiens; Libero ist eines der Unternehmen, die an unserer Explorationsagenda ExploraCO beteiligt sind.“

Juan Miguel Durán Prieto, der Präsident der Nationalen Bergbaubehörde, zeigte sich begeistert von der Transparenz und der Innovation, die Unternehmen wie Libero dem Bergbausektor verleihen. „Wir haben das Engagement von Libero in Kolumbien mit großer Freude vernommen. Da die nationale Regierung bestrebt ist, Kolumbien zu einem wichtigen Ziel für Bergbauinvestitionen in Südamerika zu machen, stärkt Libero unsere Zuversicht, dass wir dieses Ziel innerhalb kurzer Zeit erreichen können. Wir bemühen uns darum, die Effizienz und das Reaktionsvermögen unserer internen Prozesse zu verbessern, um die Verwaltungsabläufe voranzubringen. Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Reaktionszeit auf nur 90 Tage verringern. Wir setzen uns nach wie vor für eine verantwortungsvolle Exploration ein und sind der Ansicht, dass mit den neuen anstehenden Projekten Millionen von Kolumbianern eine bessere und nachhaltigere Zukunft ermöglicht wird.“