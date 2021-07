---------------------------------------------------------------------------

8. Juli 2021



Signifikantes Lithiumpotenzial auf Projekt DOM's Hill, East Pilbara WA, identifiziert



Die wichtigsten Punkte



- Jüngste Studien und eine Felderkundung haben ein erhebliches Potenzial für eine in Pegmatit beherbergte Lithiumvererzung auf dem zu 100 % im Besitz von Kalamazoo befindlichen Gold- und Nichtedelmetall-Projekt DOM's Hill, East Pilbara WA, identifiziert.



- Kalamazoo betrachtet dies als eine bedeutende Entwicklung, da in dieser Region im Osten der Pilbara zwei der weltweit größten in Pegmatit beherbergten Lithiumminen in Pilgangoora (Pilbara Minerals ASX: PLS) und Wodgina (Mineral Resources ASX: MIN) liegen.



- Das Projekt DOM's Hill (122 km²) umfasst ein stark höffiges archäisches Granit-Grünstein-Terrain, das von den nahe gelegenen Lithiumlagerstätten Pilgangoora und Wodgina geteilt wird, und vier erteilte Explorationslizenzen (E45/4722, E45/4887, E45/4919 und E45/5146) sowie drei Explorationslizenzanträge (E45/5934, E45/5935 und E45/5943) umfasst.

- Das Projekt DOM's Hill umfasst eine höffige 1-10 km breite archäische Granit-Grünstein-Kontaktzone mit einer Streichausdehnung von >25 km, auch bekannt als "Goldilocks-Zone", die stark höffig für eine in Pegmatit beherbergte Lithiumvererzung ist.



- Die ausgezeichnete Höffigkeit auf Lithium von DOM's Hill wird durch jüngste Felderkundung gestützt, die das Vorkommen von spärlich zutage tretenden Pegmatiten innerhalb der anvisierten Granit-Grünstein-Kontaktzone identifizierte.



- KZR hat ein fokussiertes Explorationsprogramm eingeleitet, das erste Bodenprobenanalysen und weitere Explorationsaktivitäten umfasst, um diesen Bereich rasch zu einem bohrbereiten Status zu avancieren.

Paul Adams, Direktor von Kalamazoo, sagte heute: "Die Identifizierung des Lithiumpotenzials auf dem Projekt DOM's Hill ist eine fantastische Entwicklung für Kalamazoo, zumal das Interesse an Lithium aufgrund starker langfristiger Prognosen für die Lithiumnachfrage und -preis auf einem erhöhten Niveau ist. Unser Projekt DOM's Hill befindet sich im Sweetspot einer der weltweit größten Lithium-Hartgesteinsregionen, 65 km östlich der Lithiummine Pilgangoora von Pilbara Minerals und der Lithiummine Wodgina von Mineral Resources. Angesichts der Identifizierung des Lithiumpotenzials ist jetzt ein sehr fokussiertes Explorationsprogramm notwendig.